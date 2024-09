Serie C, girone C: sfide decisive per la settima giornata, il Taranto cerca riscatto contro il Sorrento

FRANCESCO LOIACONO - La settima giornata di andata del girone C di Serie C vedrà domani alle 18:30 il Taranto impegnato in una sfida cruciale allo stadio "Iacovone" contro il Sorrento. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Casertana al “Pinto”, i rossoblù devono assolutamente ottenere un successo per lasciare l’ultimo posto in classifica. Il Sorrento, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con il morale alto, dopo aver battuto il Crotone 2-1 allo “Scida”.Un altro match di rilievo sarà quello tra l’Audace Cerignola e la Casertana, in programma domenica 29 settembre alle 18:30 al “Monterisi”. I gialloblù, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella scorsa giornata, puntano ai tre punti per restare in corsa per la qualificazione ai play-off. La Casertana, invece, cercherà di proseguire la sua striscia positiva dopo la vittoria sul Taranto.L’Altamura, reduce dallo 0-0 contro la Cavese al “San Nicola”, sarà impegnata sabato sera alle 20:45 al “De Cristofaro” contro il Giugliano, che arriva dalla vittoria per 2-1 contro il Foggia allo “Zaccheria”. L’Altamura dovrà prevalere per avvicinarsi alla zona salvezza.Il Monopoli, capolista del girone C con 13 punti, cercherà di confermarsi in vetta affrontando il Catania al “Massimino-Cibali”. I biancoverdi, reduci dalla vittoria di misura per 1-0 sul Benevento, vogliono consolidare il loro primato contro un avversario insidioso.Infine, il Foggia cercherà di risalire in classifica nella difficile trasferta contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”. I rossoneri, che nella scorsa giornata sono stati sconfitti in casa dal Giugliano, saranno guidati dal nuovo allenatore Ezio Capuano, subentrato a Massimo Brambilla, esonerato dopo gli ultimi risultati deludenti. L'Avellino, reduce dallo 0-0 contro la Turris al “Liguori”, proverà a fare punti per migliorare la propria posizione in classifica.