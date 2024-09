Grave incidente sulla statale 100: traffico in tilt vicino a Casamassima

CASAMASSIMA - Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico sulla strada statale 100, poco dopo l’uscita del Parco Commerciale Casamassima in direzione Bari. Secondo le prime ricostruzioni, quattro auto sarebbero coinvolte nello schianto, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Le code, che si sono formate a partire dal luogo dell'incidente, hanno bloccato centinaia di veicoli lungo l'arteria stradale. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare strade alternative per raggiungere il Barese, evitando il tratto interessato dall'incidente.

Un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto per prestare soccorso. Fortunatamente, i primi accertamenti parlano di tre feriti, tutti in codice verde, che sono stati trasportati all'ospedale Mater Dei di Bari per ulteriori controlli. La situazione, ancora critica alle ore 22, richiede grande cautela per chi si trova nei pressi del luogo dell'incidente.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ripristinare il normale flusso del traffico e per chiarire la dinamica dell'accaduto.