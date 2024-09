BARLETTAteatro: presentata la stagione teatrale del Curci

BARLETTA - Si è svolta ieri a Barletta, nell'atrio di Palazzo della Marra, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale, di danza, teatro ragazzi e musicale 2024/2025 del Comune di Barletta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese che verrà come sempre ospitata al Teatro comunale Curci.Hanno partecipato: Viviana Matrangola, assessora alla cultura della Regione Puglia, Cosimo Cannito, sindaco di Barletta, Oronzo Cilli, assessore alle politiche culturali di Barletta, Savino Filannino, dirigente del settore comunale alla cultura di Barletta, Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delli Santi, dirigente responsabile attività teatrali del TPP, Francesco Monopoli, direttore artistico dell’associazione Cultura e Musica “G. Curci” che presenterà la stagione musicale giunta alla 41^ edizione, Mauro de Candia, coreografo."Il teatro Curci è un luogo del cuore per il Teatro Pubblico Pugliese, siamo onorati di presentare qui una stagione sempre più "densa" dal punto di vista del numero degli appuntamenti, ma anche della qualità degli spettacoli. Questo è possibile grazie ad una Amministrazione attenta, attiva e professionale con cui c'è uno scambio e una collaborazione costante. Ringraziamo tutto il Comune di Barletta e le sue associazioni musicali per la proficua collaborazione", ha dichiarato Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese."È una stagione costruita sul dialogo che c'è stato con il pubblico di Barletta sempre molto vicino al teatro e quest'anno si cresce ancora un po' di più con le proposte in cartellone con l'aggiunta della sezione del contemporaneo", ha spiegato Giulia Dello Santi del Tpp.