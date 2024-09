Grido feat Clementino, esce il nuovo singolo 'Musica eterna'

''Musica Eterna'' Orangle Records) è il nuovo singolo di GRIDO Feat. CLEMENTINO in uscita Venerdì 27 settembre. Musica Eterna, scritto da Grido e Clementino, è una canzone rap, hip-hop dal mood epico che esprime rabbia e rivalsa. Il brano è il titolo del nuovo album di GRIDO, in uscita prossimamente.

'Musica Eterna' unisce un sound fresco e contemporaneo con il rispetto profondo per le sue radici musicali, un viaggio che fonde passato e presente, mantenendo viva l'essenza dell'hip-hop italiano ma esplorando al contempo nuove frontiere sonore.

L'album include 16 tracce che riflettono la versatilità di Grido e la sua capacità di rinnovarsi. Con brani come "G.R.I.D.O." e "Musica Eterna" ft. Clementino, Grido dimostra la sua maestria nel mantenere viva l'anima del rap pur esplorando nuovi stili musicali. Il nuovo progetto vedrà la partecipazione di collaborazioni illustri che renderanno l'album un'esperienza musicale dinamica e sorprendente.

La collaborazione con Clementino è per lui un vero onore, un traguardo importante nella sua carriera artistica. Sin dagli inizi, Clementino ha portato avanti una musica profondamente radicata nell'hip-hop, un genere che entrambi amano e in cui credono con passione. La loro connessione con questo stile musicale risale a quando erano solo ragazzi, e questa passione comune è diventata una forza trainante nel loro percorso, spingendoli a esplorare nuove sonorità e ad affrontare temi complessi.

La loro collaborazione non è soltanto un incontro artistico, ma una dichiarazione di intenti: la musica come strumento di libertà e di autenticità in un mondo che ne ha disperatamente bisogno.