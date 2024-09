Histò Cult: Stefano Ferri al Relais Histò - Un Viaggio Oltre le Convenzioni

Per richiedere un accredito, si prega di contattare entro 18.09.24 il numero 3299378794

TARANTO - Il 20 settembre 2024 alle 20:30, il Relais Histò di Taranto ospiterà una serata esclusiva con Stefano Ferri, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro “Crossdresser: Stefano e Stefania, le due parti di me”. Un evento che va oltre la semplice presentazione: un’esperienza immersiva che esplora identità, libertà e autenticità, abbattendo pregiudizi e offrendo nuove prospettive sul tema dell’essere se stessi.La serata prevede un apericena letterario, musica dal vivo con sax e un dialogo aperto con Ferri, che racconterà la sua storia con coraggio e ironia. Un’occasione unica per confrontarsi su temi di identità e diversità. Ad accogliere gli ospiti un calice di Aka Charme - Rosato Spumante Brut, Produttori di Manduria.Stefano Ferri, giornalista pluripremiato e autore di quattro romanzi, è noto per il suo impegno nella difesa dei diritti civili e il suo coraggio nel raccontare la propria esperienza di “uomo vestito da donna” nel libro “Crossdresser”. Il suo lavoro è una sfida alle convenzioni sociali, offrendo una visione autentica e senza filtri dell’identità. Tra i suoi riconoscimenti, il Premio Hilton per il giornalismo e la menzione speciale al TTG Star Award, che premia le personalità di spicco del turismo italiano.I posti sono limitati. Prenotazione su Eventbrite: Link di Prenotazione oppure al numero 0994721188 La rassegna "Histò Cult: Dove la storia incontra l'arte" è realizzata in collaborazione con NiJù Luxury Event e Relais HistòConsigliato Dress Code: “Elegant Cocktail” o “Creative Black Tie”Nota per la Stampa: L’evento è esclusivamente su prenotazione e a numero chiuso. Gli accrediti stampa sono limitati e soggetti a conferma previa richiesta anticipata. Non sarà possibile accedere senza prenotazione confermata.