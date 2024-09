Il M5S conferma il sostegno al sindaco Leccese: "Lavoreremo per i cittadini baresi con responsabilità e serietà

BARI - In una nota congiunta, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco, i coordinatori territoriali Leonardo Donno e Raimondo Innamorato, e i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, hanno ribadito il loro pieno supporto alla Giunta guidata dal sindaco Vito Leccese. Dopo i confronti interni avvenuti nelle settimane successive al consiglio comunale del 21 agosto, il M5S ha ritrovato compattezza e sinergia, confermandosi parte integrante della maggioranza consiliare.

"La nostra presenza nella maggioranza è guidata da responsabilità e serietà", si legge nella nota, in cui i rappresentanti del M5S dichiarano di essere pronti a lavorare senza sosta per l'attuazione del programma elettorale scelto dai cittadini baresi. Il gruppo, forte della ritrovata coesione, è determinato a operare nell'esclusivo interesse della comunità locale, portando avanti le promesse fatte in campagna elettorale.

Nei prossimi giorni, il M5S presenterà al sindaco Leccese un candidato qualificato per ricoprire il ruolo di assessore, con deleghe cruciali come Controlli, Legalità, Trasparenza, Antimafia sociale, Gare e Appalti, Patrimonio, Beni confiscati, ERP ed Emergenza abitativa.

Il M5S ringrazia il sindaco Leccese per la disponibilità e la fiducia accordata, e ribadisce il proprio impegno a contribuire al buon governo della città.