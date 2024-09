Lectorinfabula 2024: la XX edizione del festival europeo di cultura a Conversano

BARI - Dal 19 al 25 settembre 2024, Conversano ospiterà la XX edizione di *Lectorinfabula*, il festival europeo di cultura organizzato dalla Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1890-1921)". Il tema centrale sarà "ridisegnare il presente", con l'obiettivo di offrire nuove prospettive sulle grandi rivoluzioni che stanno trasformando il mondo contemporaneo. Attraverso decine di incontri e la partecipazione di centinaia di ospiti, il festival inviterà a una riflessione profonda sugli eventi globali in corso e quelli futuri.

Tra i principali temi trattati spiccano politica, satira, letteratura, scienza, lavoro, cambiamenti climatici, diritti civili, legalità e informazione. Questi argomenti costituiranno il fil rouge della manifestazione, creando uno spazio di confronto e approfondimento per comprendere meglio le sfide del nostro tempo.

La presentazione ufficiale del festival avrà luogo venerdì 6 settembre 2024 alle ore 10:30 nella Saletta stampa adiacente alla Sala Giunta presso la Presidenza della Regione Puglia, a Bari. All'incontro parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessora alle Culture Viviana Matrangola, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Aldo Patruno, la presidente della Fondazione Di Vagno Daniela Mazzucca, e il direttore del Festival Filippo Giannuzzi. Saranno presenti anche i sindaci di Conversano e Castellana Grotte, Giuseppe Lovascio e Domi Ciliberti.

Lectorinfabula è promosso dalla Fondazione Di Vagno, con il sostegno del Consiglio d'Europa, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari, e dei comuni di Conversano, Bari e Castellana Grotte. Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari, con Rai Radio 3 e Pagina’21 come mediapartner, e Umana Spa come main sponsor.

Lectorinfabula 2024 si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per chi vuole riflettere sul presente e guardare con consapevolezza al futuro.