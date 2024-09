Incendio al bar Punto Fisso a Nardò: distrutta la sala ristoro

NARDO' — La scorsa notte, un incendio ha devastato il bar Punto Fisso, situato all'interno di una stazione di servizio a Nardò, in provincia di Lecce. Le fiamme hanno distrutto completamente la sala ristoro del locale, composto in parte da elementi in legno, alluminio e arredi come tavoli e sedie.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere il rogo e a evitare che si propagasse agli edifici circostanti, limitando così ulteriori danni alle strutture vicine e garantendo la sicurezza dell'area.

Gli agenti del commissariato di polizia locale sono anch'essi intervenuti per gestire la situazione e supportare le operazioni di soccorso. Al momento, le indagini sono in corso per determinare l'origine e le cause dell'incendio.

L'episodio ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei locali e per la gestione delle emergenze, con la comunità locale in attesa di ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questo grave incidente.