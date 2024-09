Incidente in Egitto: 9 italiani feriti tra i 46 coinvolti

Sono nove i cittadini italiani tra le 46 persone ferite in un incidente d’autobus avvenuto su un’autostrada tra Suez e Il Cairo, in Egitto. Lo riportano i media locali, inclusi il quotidiano Al-Ahram, che specifica come i feriti includano anche 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Suez per ricevere cure mediche.

L'autobus, che trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali, si sarebbe ribaltato per cause ancora da chiarire. Le autorità egiziane non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente, ma stanno indagando per determinare le cause esatte.

In risposta all’emergenza, l’ospedale principale di Suez ha attivato lo stato di allerta, richiamando tutto il personale medico disponibile per gestire l’alto numero di feriti. Fortunatamente, secondo le autorità locali, nessuno dei coinvolti sarebbe in condizioni gravi.

Il ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel-Ghaffar, sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione, assicurando che le cure necessarie vengono fornite tempestivamente.