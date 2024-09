Incidente a Vieste: 22enne non ce l'ha fatta, resta grave l'amico

VIESTE - Fabio Cariglia, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 30 agosto a Vieste, è deceduto ieri sera. Il tragico schianto, avvenuto sul lungomare Europa, ha coinvolto la moto su cui viaggiava Fabio insieme a un amico e un'auto. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire.Dopo l'incidente, entrambi i ragazzi erano stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le condizioni di Fabio erano apparse subito critiche, purtroppo non è sopravvissuto. L'altro giovane, che viaggiava con lui, rimane in condizioni critiche ma stabili.