L'Italia risorge contro la Francia

PIERO CHIMENTI - Impresa azzurra allo Stadio dei Principi di Parigi, con una vittoria in rimonta per 1-3 contro la Francia nella prima giornata di Nations League. Gli uomini di Spalletti hanno un approccio pessimo al match, andando subito sotto al primo affondo francese con la conclusione vincente di Barcola. L'Italia subisce il colpo e rischia di sbandare sotto le incursioni francesi, ma trova un inaspettato pareggio al 30' con Dimarco, che, servito da Tonali, fa partire un sinistro che si spegne sotto l'incrocio.Nella ripresa, sono ancora gli azzurri a fare la partita. Frattesi al 50' porta in vantaggio l'Italia, finalizzando un contropiede, con Retegui scaltro nel servire il centrocampista dell'Inter al centro dell'area francese per la rete del sorpasso. La rete che consacra l'inaspettata vittoria arriva al 75', con Raspadori bravo a controllare palla al centro dell'area, su assist di Udogie, e a battere Maignan.Una vittoria che dà morale a Spalletti, chiamato a ridare vigore agli azzurri dopo il deludente Europeo in Germania. Il prossimo avversario nella competizione sarà Israele, che ha perso 3-1 contro il Belgio nel match inaugurale.