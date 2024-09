Inseguimento notturno a Bari: fuggitivo scappa e provoca incidente

BARI – Due notti fa, intorno alle 4 del mattino, una frenetica corsa attraverso i quartieri Murat e Libertà di Bari ha coinvolto un fuggitivo e una pattuglia della Guardia di Finanza, in un inseguimento che ha avuto esiti drammatici.

Il fatto è iniziato quando il conducente di un’auto ha ignorato l’alt intimato dalla Guardia di Finanza. Il fuggitivo, in un tentativo disperato di evitare il controllo, ha accelerato e si è lanciato in una corsa ad alta velocità per le strade cittadine. Nonostante i tentativi dei finanzieri di fermarlo, il conducente è riuscito a seminare la pattuglia.

Durante l’inseguimento, la situazione è precipitata quando la pattuglia delle Fiamme Gialle si è scontrata con due auto parcheggiate lungo il percorso. L’impatto ha provocato lesioni al maresciallo e al brigadiere a bordo dell’auto della Guardia di Finanza. Fortunatamente, sebbene contusi, le loro condizioni non sono risultate gravi.

Le forze dell'ordine locali sono prontamente intervenute sul posto per gestire la situazione e prestare soccorso. Inoltre, sono in corso accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo, anche grazie alla revisione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona interessata.

Le indagini sono ora focalizzate sul recupero del veicolo coinvolto e sull'identificazione del conducente, con l’obiettivo di garantire la giustizia per l’accaduto e prevenire simili incidenti futuri.

La comunità di Bari è scossa dall’episodio, che ha messo in luce i rischi e le conseguenze degli inseguimenti ad alta velocità in aree densamente popolate. Le autorità stanno lavorando per migliorare la sicurezza e prevenire simili eventi.