Oktober Quett 2024: una festa bavarese e pugliese a Torre Quetta

Quest’anno, Oktober Quett promette un’esperienza unica con sei giorni di festeggiamenti che combinano il meglio della birra bavarese e della cucina pugliese. Gli ospiti potranno degustare la rinomata birra bavarese ROSENHEIMER PILS, nota per il suo profilo fresco e floreale, abbinata a prelibatezze locali preparate dai migliori ristoratori della zona. Ogni giorno, presso i vari chioschi, saranno offerte combo speciali a soli 10€, includendo panini, panzerotti, fritti e altro ancora, tutti accompagnati dalla birra ROSENHEIMER PILS.

Un programma ricco di eventi e musica

L’Oktober Quett non è solo birra e cibo. Il festival offrirà oltre 42 eventi, tra cui concerti, dj set e animazioni che renderanno ogni serata vivace e coinvolgente. I visitatori potranno godere di una varietà di performance musicali, tra cui:

The Drivers : Un trio che propone un viaggio musicale attraverso il Rock West Coast e il Southern Rock, ispirato a band come Eagles e Creedence Clearwater Revival.

: Un trio che propone un viaggio musicale attraverso il Rock West Coast e il Southern Rock, ispirato a band come Eagles e Creedence Clearwater Revival. I Prisma Live Show : Un viaggio nel tempo musicale con hit italiane e internazionali dagli anni '50 a oggi.

: Un viaggio nel tempo musicale con hit italiane e internazionali dagli anni '50 a oggi. Foursome Band : Un mix di Soul, Rock'n'roll e Blues che omaggia grandi artisti come Otis Redding e Elvis.

: Un mix di Soul, Rock'n'roll e Blues che omaggia grandi artisti come Otis Redding e Elvis. Wonders : Tribute band dei Beatles, conosciuti per le loro esibizioni autentiche e coinvolgenti.

: Tribute band dei Beatles, conosciuti per le loro esibizioni autentiche e coinvolgenti. Gimme Catchy : Un gruppo che offre un repertorio raffinato spaziando dal jazz alla dance music.

: Un gruppo che offre un repertorio raffinato spaziando dal jazz alla dance music. Fun Keys : Una band che mescola diversi stili musicali, dai classici degli anni '70 ai brani moderni.

: Una band che mescola diversi stili musicali, dai classici degli anni '70 ai brani moderni. Monsters of Bari : Un trio che rielabora brani dei grandi del blues e del rock con ospiti speciali.

: Un trio che rielabora brani dei grandi del blues e del rock con ospiti speciali. Dissidenti : Con brani originali e hit del country e blues, offriranno uno spettacolo energico.

: Con brani originali e hit del country e blues, offriranno uno spettacolo energico. Chicken Blues : Una band con un repertorio di classici del blues e rock'n'roll.

: Una band con un repertorio di classici del blues e rock'n'roll. Bari Blues Connection : Un viaggio nella musica americana con una delle realtà più affermate della scena pugliese.

: Un viaggio nella musica americana con una delle realtà più affermate della scena pugliese. Mind the Gap : Trio acustico che propone rock e brani italiani in versione acustica.

: Trio acustico che propone rock e brani italiani in versione acustica. Filippo d’Attolico e Gianni Portoghese: DJ set con selezioni musicali per animare le serate.

ALL IN FESTIVAL: Inclusione e cultura

In concomitanza con l’Oktober Quett, il 21 e 22 settembre, si svolgeranno anche gli eventi del “ALL IN FESTIVAL”, che offriranno talk show tematici, premiazioni e spettacoli per promuovere l'inclusione e la valorizzazione della disabilità. Questo festival esperienziale mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide e le opportunità legate alla disabilità, offrendo una serie di attività per una maggiore comprensione e supporto.