L’11 e il 12 settembre ricorre la Festa patronale di S. Cesaria Vergine con la suggestiva processione a mare

SANTA CESAREA TERME - L’11 e il 12 settembre è attesa a Santa Cesarea Terme la consueta festa patronale dedicata a S. Cesaria Vergine.Tra i momenti salienti della festa le due processioni, quella a terra e quella a mare, si svolgeranno nel corso della prima serata, mercoledì 11. Entrambe particolarmente partecipate, dapprima il corteo di fedeli si snoda per le vie della città e, successivamente, un corteo di imbarcazioni organizzate dal Comitato Feste e tante altre che vi si uniscono spontaneamente portano in mare la processione con il simulacro di Santa Cesaria Vergine per arrivare alla grotta dove, secondo la leggenda, visse e morì la Santa Patrona.Dopo lo sbarco al Caicco, segue il momento solenne della celebrazione eucaristica tenuta da Monsignor Francesco Neri, arcivescovo di Otranto. La statua viene poi ricondotta in Chiesa per la pubblica venerazione dei fedeli fino a tarda sera. La festa civile ha quindi inizio con la musica dal vivo della Banda di Terra d’Otranto e, alle 23, il suggestivo e atteso spettacolo pirotecnico sul mare.Giovedì 12 settembre, la banda porta la festa nelle strade del paese sin dal mattino, mentre nel pomeriggio segue la consueta funzione religiosa per poi dare spazio ai festeggiamenti con una band live, un tributo a Lucio Battisti.Quest’anno, infine, nell’ottica di dare il via ad una festa aperta all’impegno della collettività, la Parrocchia di Santa Cesarea Terme insieme all’Amministrazione Comunale hanno organizzato un incontro culturale il giorno prima della festa patronale, martedì 10 settembre: sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale, infatti, si terrà la presentazione del libro “Aldo Moro: la verità negata” con l’autore, l’on. Gero Grassi, Vicepresidente del Gruppo PD alla Camera dei Deputati. L’incontro avrà inizio alle ore 21 coi saluti istituzionali delle autorità locali e seguirà con l’intervento dell’onorevole. La comunità è invitata a partecipare nell’ottica di un impegno concreto per il bene comune.