La Puglia è Regione Europea dello Sport 2026: un grande traguardo per il territorio

BARI - La Puglia è stata ufficialmente designata Regione Europea dello Sport per il 2026, un riconoscimento che celebra l'importanza dello sport e l'impegno del territorio nella promozione delle attività fisiche. L'annuncio è arrivato oggi tramite una lettera firmata dal presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli.

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso risultato: "Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento, sia come pugliese sia per aver contribuito, insieme all'amico Michele Zittucro, delegato Aces per Taranto, alla candidatura della nostra regione". Di Gregorio ha sottolineato come la proposta sia stata accolta con entusiasmo dal presidente Michele Emiliano e dall'assessore allo Sport Raffaele Piemontese, dimostrando che il gioco di squadra è stato la chiave di questo successo.

Il 2026 sarà un anno fondamentale per lo sport in Puglia, anche grazie alla concomitanza con i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Questi due importanti eventi porteranno grandi manifestazioni sportive nella regione, offrendo un'opportunità unica per promuovere la cultura dello sport e aumentare il numero di persone che praticano attività fisica.

Il titolo di Regione Europea dello Sport è stato istituito nel 2021, con il primo riconoscimento assegnato alla Regione Piemonte. Negli anni successivi, la Valle d'Aosta ha ricevuto il titolo nel 2023, il Veneto nel 2024, e la Liguria sarà la Regione Europea dello Sport nel 2025. Ora, con il riconoscimento per il 2026, la Puglia si prepara a consolidare la propria reputazione come punto di riferimento per lo sport in Europa.