La Via Francigena torna in Puglia con il progetto HIKE

BARI - Nel mese di settembre, l'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), in collaborazione con la Regione Puglia e i comuni partner, ha organizzato sei giorni di cammino lungo la Via Francigena nel Sud, coprendo le tappe che collegano Bari a Brindisi, all'interno del progetto europeo HIKE. Dopo il successo del primo weekend, svoltosi dal 12 al 15 settembre, gli eventi proseguiranno nel territorio brindisino dal 27 al 29 settembre, offrendo tre giorni di attività all'aria aperta e momenti di condivisione. Le iniziative, aperte a tutti, includeranno escursioni guidate da esperti, attività sportive e culturali, incontri e workshop incentrati sulla sicurezza durante il cammino. La partecipazione è gratuita previa registrazione qui Il secondo weekend di HIKE avrà inizio venerdì 27 settembre con la tappa 37 della Via Francigena del Sud, da Torre Canne a Ostuni (18 km), percorsa in bicicletta a pedalata assistita e arricchita da una visita al Parco di Santa Maria di Agnano. Sabato 28 settembre sarà dedicato a un'escursione a piedi da Torre Sabina a Torre Guaceto (12 km), con una tappa al Centro Recupero Tartarughe Marine e sosta nei luoghi di interesse della Riserva Naturale di Torre Guaceto. Domenica 29 settembre si terrà un doppio appuntamento: una breve camminata da Punta del Serrone a Brindisi (7 km) con una prova di kayak presso il Porticciolo Turistico, seguita alle ore 18 da un workshop dedicato alla sicurezza durante il cammino, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti di Brindisi.L'iniziativa si inserisce nel contesto del progetto europeo HIKE , avviato lo scorso aprile per promuovere stili di vita sani e sostenibili. A Brindisi, inoltre, coinciderà con la Settimana Europea dello Sport, promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di incentivare uno stile di vita attivo e contrastare la sedentarietà, sotto lo slogan #BeActive. Nei mesi di ottobre e novembre, il progetto HIKE proseguirà con nuove tappe lungo la Via Egnatia in Grecia e la Via della Tolleranza in Turchia, in collaborazione con i partner Paths of Greece e Culture Routes Society.Tutti gli eventi HIKE sono stati progettati e organizzati dall'Associazione Europea delle Vie Francigene, in sinergia con i partner del progetto, tra cui la Regione Puglia, l’Università di Bari, CAI Viterbo, i Comuni di Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno e Brindisi, e l'Associazione Brindisi e le Antiche Strade.Per maggiori informazioni: https://hike-project.eu/hikes/via-francigena-italy/