Lavori sulla linea ferroviaria, da oggi fino al 30 aprile limitazioni alla sosta e alla viabilità nell'area del Cimitero Monumentale

BARI - La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che, per consentire l’esecuzione di importanti lavori ferroviari (nello specifico, la sostituzione della travata metallica della Linea ferroviaria Bari – Barletta di Ferrotramviaria), a partire da oggi e fino al 30 aprile 2025, con apposita ordinanza, sono state istituite alcune limitazioni al traffico e alla sosta nell’area del Cimitero Monumentale. Si specifica che i lavori ferroviari previsti presentano carattere di urgenza e non possono, per questo, essere differiti nel tempo.Nello specifico l’ordinanza prevede, da oggi e fino al 30 aprile 2025:1. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul piazzale Exultet (via G. Laricchia);2. La chiusura al transito veicolare dall’ingresso Monumentale della Necropoli di Bari al lato senza uscita.