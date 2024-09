Lecce, Servizi Sociali e Welfare comunali: distribuiti 500 pacchi famiglia con frutta e verdura di stagione tra luglio e agosto

LECCE - L’Ufficio Welfare – Politiche sociali del Comune, durante i mesi di luglio e agosto, ha distribuito circa 500 “pacchi famiglia” contenenti ognuno 5 chilogrammi di frutta di stagione, 5 chilogrammi di verdura fresca ed una confezione di acqua naturale. Nelle ultime settimane si sono aggiunti circa 15 quintali di angurie offerte dall’associazione Ordine di Malta, una delle Istituzioni caritative più antiche del mondo e da Coldiretti.Sono stati circa 75 gli anziani soli o con gravi patologie raggiunti a domicilio dalla Protezione Civile con gli aiuti alimentari nelle settimane di maggior caldo.“Continuiamo a mantenere alto il livello di attenzione anche in questi ultimi giorni di estate, soprattutto nei confronti della cittadinanza più anziana, la quale per evidenti ragioni è più esposta alle conseguenze del caldo, ma pensiamo anche alle persone che vivono disabilità o alle mamme che hanno bambini piccoli e che difficilmente possono uscire.” - è il commento dell’assessore al Welfare e Servizi Sociali Andrea Guido – “il servizio, pensato e destinato soprattutto per le persone che non possono muoversi da casa, è un piccolo segnale di vicinanza a chi sta particolarmente soffrendo e risiede sul territorio comunale. Nei prossimi mesi, terminata l’emergenza caldo, verrà rimodulato e adattato alle esigenze invernali. Un plauso doveroso va alla Protezione Civile che, a fronte di un piccolo rimborso spese, ha organizzato e realizzato la distribuzione degli aiuti a domicilio”.