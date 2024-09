Lotto e 10eLotto 'baciano' la Puglia: vinti oltre 50.000 euro

AGIMEG - Un terno secco al Lotto e due “7” al 10eLotto. E’ questo il “bottino” che si è portata a casa la Puglia nell’estrazione di ieri sera dei concorsi legati ai 90 numeri.La vincita più alta, di 23.750 euro, è stata centrata al Lotto a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, grazie al terno secco 7-21-77 sulla ruota Nazionale. Il fortunato giocatore aveva puntato 10 euro.Il 10eLotto invece ha regalato un “7” più Numero Oro e Doppio Oro a Bari, per un premio di 20.000 euro ed un altro “7” più Doppio Oro a Triggiano, sempre in provincia di Bari, da 10.000 euro. sb/AGIMEG