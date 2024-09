Notte di stelle al Casale di Zappino: una serata tra osservazioni astronomiche, teatro e food

BISCEGLIE - La magia delle stelle arriva a Bisceglie con un evento imperdibile per gli amanti dell'astronomia, del teatro e della gastronomia. Domenica 22 settembre, in occasione dell'Equinozio d’Autunno, il Casale di Zappino ospiterà una serata speciale organizzata dal Planetario di Bari.

A partire dalle 19:30, l'antico casale, che risale all'anno Mille e ospita una torre e una chiesetta medievale dove si venera ancora la Madonna nera, si trasformerà in un osservatorio astronomico e in un palcoscenico. L'evento inizierà con un'affascinante osservazione del cielo: ammassi di stelle, nebulose, galassie, la luna e Saturno saranno raccontati dai divulgatori scientifici dell’associazione e osservati attraverso telescopi professionali.

Dopo l'osservazione astronomica, il Casale di Zappino ospiterà una performance teatrale: la storia di Ade e Persefone, interpretata da Gianluigi Belsito con il suo Teatro del Viaggio. Lo spettacolo rivivrà il mito greco che narra il rapimento di Persefone da parte del dio dei morti e il conseguente cambiamento delle stagioni, causato dalla rabbia di Demetra, dea dei campi e della vegetazione.

La serata sarà arricchita da degustazioni enogastronomiche presso uno stand dedicato, offrendo un'esperienza culinaria per completare la serata.

Il biglietto unico per l'evento è di 10 euro e include sia l'osservazione astronomica sia lo spettacolo teatrale. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via email all'indirizzo bariplanetario@gmail.com. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Planetario di Bari al numero 393 435 69 56 o l’Associazione 21 al numero 334 27 31 232.

Per raggiungere il Casale di Zappino, è consigliato percorrere la statale 16 bis e utilizzare l’uscita Bisceglie Ovest – Ruvo. Non perdere l'opportunità di vivere una notte indimenticabile tra stelle, miti e sapori!