Per la Manelli Monopoli esordio in campionato sul parquet di Termoli

Ci siamo! A poco più di un mese dall’inizio della preparazione, la rinnovata Manelli Basket Monopoli esordisce nel campionato di serie B Interregionale. Avversario di turno sarà l’Air Basket Termoli, squadra neopromossa guidata dal tecnico Marinelli, che ha cercato di mixare giovani del territorio a gente esperta e di categoria. Del roster molisano fa parte anche Obinna, nella prima parte della scorsa stagione a Monopoli agli ordini di coach Paternoster.





Per la Manelli Monopoli parte un campionato che, si spera, sarà lunghissimo: l’obiettivo minimo dichiarato è quello dei play-off. La prima fase, in tal senso, seppur non decisiva, sarà importantissima, perché consentirà di portare punti importanti nella seconda fase, quando si andranno ad incrociare le squadre del girone H e dalla quale usciranno le squadre qualificate alla fase finale. In sostanza, sarà fondamentale disputare una buona prima fase. «Abbiamo lavorato tanto- spiega coach Paternoster- e certamente non siamo ancora al 100%. Per la migliore condizione, bisognerà attendere almeno tre o quattro gare, ma, nel frattempo, venderemo cara la pelle.





Siamo tutti curiosi di giocare una partita ufficiale- ammette Paternoster- perché le amichevoli, seppur giocate contro avversari di (almeno) pari livello, restano tali sia sul piano dell’intensità che dell’agonismo. Già la trasferta di Termoli- aggiunge il coach della Manelli Monopoli- sarà un bel banco di prova. Affrontiamo una neopromossa, in casa loro, e già questo può essere sufficiente per capire l’entusiasmo che troveremo in terra molisana. Noi dobbiamo lavorare ancora molto, visto anche che siamo una squadra tutta nuova, ma vogliamo iniziare con il piede giusto!», è il messaggio lanciato da Paternoster in vista della trasferta di Termoli. Palla a due, al Pala Sabetta, domenica 29 ottobre a partire dalle ore 18.