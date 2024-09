'Pigiama Run 2024': domani la presentazione della corsa solidale promossa dalla LILT

BARI - Si terrà domani, giovedì 12 settembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione della Pigiama Run 2024, la corsa/camminata in pigiama organizzata dalla LILT - Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie.All’incontro con la stampa interverranno il sindaco Vito Leccese, l’assessora alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, la presidente della LILT Città Metropolitana di Bari Marisa Cataldo, il comandante della Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Yuri Grossi, il dirigente regionale della sezione Bilancio della sanità e dello Sport Benedetto Giovanni Pacifico, il direttore del dipartimento Medicina dell’età evolutiva dell’Asl Bari Mariano Manzionna e il direttore facente funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari Paola Muggeo.Previsti i saluti dei rappresentati delle realtà locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. Parteciperanno all’incontro i comici Max Boccasile e Carlo Maretti.La Pigiama Run 2024 di Bari è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Bari, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari e Asl Bari ed è stata organizzata in collaborazione con la Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito italiano.Come in altre 40 città italiane, la corsa si svolgerà venerdì 20 settembre, dalle ore 18.30, nel Parco 2 giugno (entrata in viale Einaudi), come nelle edizioni precedenti. Il Village sarà aperto al pubblico dalle ore 17.