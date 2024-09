Club Med: selezioni a Bari per lavorare nei Resort europei

BARI - Club Med, leader mondiale delle vacanze all-inclusive con oltre 70 resort situati nei luoghi più belli del mondo, è riconosciuto come lo specialista del turismo di alta gamma, conviviale e multiculturale.

Il prossimo 1° ottobre, Club Med sarà presente a Bari, in collaborazione con Eures Regione Puglia, per un evento di selezione del personale da inserire nei resort europei per la stagione invernale.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso il formulario online. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook Club Med Jobs Italia.