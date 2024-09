PlayDMusic 2024: Giuseppe Milici 4tet celebra Stevie Wonder

BITONTO – Prosegue la magia del FuoriPlayDMusic con un omaggio indimenticabile a uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale. Mercoledì 11 settembre, alle 21.00, nel suggestivo chiostro del Museo Diocesano di Bitonto, il Giuseppe Milici 4tet regalerà al pubblico una serata speciale dedicata a Stevie Wonder.Guidato dall’armonica di Giuseppe Milici, il quartetto vedrà sul palco anche Francesco Paolo Luiso al pianoforte, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzelli alla batteria. Questa formazione di grande talento interpreterà i brani più celebri di Stevie Wonder, arricchendoli con arrangiamenti originali che doneranno nuova vita ai capolavori dell’artista.A rendere ancora più unica la serata, sarà la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Manosperti, secondo posto all'ultima edizione di "The Voice Senior". Con la sua voce potente e carismatica, Manosperti aggiungerà un tocco di intensità e emozione al concerto, garantendo un’esperienza musicale irripetibile.L’evento, che si inserisce nel programma dei FuoriPlayD, sarà ad ingresso gratuito e senza prenotazione, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per vivere la musica in una cornice esclusiva e intima come il chiostro del Museo Diocesano.PlayDMusic 2024 è realizzato grazie al finanziamento del Comune di Bitonto e del Consiglio Regionale della Puglia. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Agridè, Climacalor, Vicos Srl, Rdo Italia, Coffee Bike, Pastaio Maffei, Corvo Torvo, Ellegidue, e CAB Delegazione Bitonto.