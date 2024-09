Puglia Sounds: jn Puglia parte la prima mappatura degli spazi della musica dal vivo e festival

Il questionario - rivolto a referenti dei live club e festival pugliesi è disponibile a questo link https://www.pugliasounds.it/mappatura sino al 31 ottobre 2024 – raccoglie e analizza numerosi dati amministrativi e finanziari, le funzioni, le attività, il pubblico e le risorse umane per monitorare l’andamento del settore e approfondirne le dinamiche.









Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Asse VI Azione 6.8 nell'ambito dell'accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

L’indagine prevede una raccolta dati uniformata alle indagini svolte in altri Paesi - e alle ricerche svolte a Milano e in Emilia Romagna – per confluire nella mappatura del settore europeo. La mappatura dei club e festival musicali pugliesi infatti è basato su the Survey, data collecting dei live club europei realizzato da Live DMA, network europeo per la promozione della musica dal vivo finanziato dalla Commissione Europea attraverso Creative Europe.Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Asse VI Azione 6.8 nell'ambito dell'accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

BARI - In Puglia parte la prima mappatura degli spazi della musica dal vivo e festival promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in collaborazione con Keepon Live, associazione di categoria dei live club e festival italiani. Un’indagine fondamentale per analizzare l’ecosistema della musica dal vivo regionale, ottenere una mappatura aggiornata e dettagliata e definire le prossime politiche di sviluppo del comparto.