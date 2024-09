Rachele Bastreghi fa tappa in Puglia con il concerto “Un giorno da Psychodonna”

Dopo l’annuncio della data di Daniele Pes l’11 ottobre all’Eremo Club di Molfetta, continua la programmazione della terza edizione di “Muse”, la rassegna di musica, teatro, danza e illustrazione promossa dall’associazione Locus Festival.

In programma un doppio appuntamento con l’artista Rachele Bastreghi il 29 novembre alle Officine Cantelmo di Lecce e il 30 novembre all’Officina degli Esordi di Bari con lo spettacolo Un Giorno Da Psychodonna, un concerto disegnato con l’illustratore Alessandro Baronciani e il polistrumentista Mario Conte.

Un giorno da Psychodonna è un concerto disegnato che nasce dalle canzoni di Psychodonna, il disco di Rachele Bastreghi, e dai disegni di Alessandro Baronciani. Un concerto intimo e trascinante per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastreghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto.

Dopo il lungo e fortunato tour con i Baustelle, Rachele riprende il suo racconto solista, portando sul palco uno show intimo e trascinante, dove le sue canzoni si mescolano ad altre, creando un luogo sospeso in cui dolcezza e rivoluzione convivono. In occasione di queste nuove date e, soprattutto, del ventennale della scomparsa di Giuni Russo, Rachele ha deciso di omaggiare una delle artiste che l’hanno maggiormente influenzata con la cover di Crisi metropolitana, brano del 1981 contenuto nell’album Energie, che vede Giuni in collaborazione nuovamente con Franco Battiato. L’idea nasce durante la scrittura del primo album ma si concretizza poi in studio con Mario Conte durante la preparazione di questo nuovo tour, per ricordare e celebrare un’artista unica, per carattere, intuito e genuinità artistica, ad oggi forse troppo dimenticata.

Muse, è organizzata dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministro della Cultura, in collaborazione con Regione Puglia.