Regione Puglia in blu per la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni

BARI – In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, la Regione Puglia ha aderito alla campagna “Accendi una luce blu per sostenere le lingue dei segni” (Shine a blue light on Sign Languages), promossa dall’Ente Nazionale Sordi.

Questa sera, la facciata della Presidenza regionale sarà illuminata di blu come segno di solidarietà e sostegno verso la comunità sorda e per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle lingue dei segni. L'iniziativa vuole sottolineare l'impegno della Regione nella promozione dell'inclusione e nella difesa dei diritti delle persone sorde, favorendo la diffusione della lingua dei segni italiana (LIS).