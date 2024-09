Operazione felicità, all'autodromo di Binetto oltre 200 sorrisi in pista

BINETTO - Oltre duecento iscritti, tantissimi sorrisi per una giornata indimenticabile. Si è svolta domenica 22 settembre la prima edizione di “Operazione felicità”, la manifestazione organizzata da Ac Bari- Bat e dall’associazione ‘Il mito di Efesto’, in collaborazione con la Polizia di Stato e con tantissime realtà associative. All’Autodromo di Binetto oltre duecento gli iscritti per un evento dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. L'iniziativa è stata supportata dalla Questura di Bari, dall'Unità Territoriale Puglia del Corpo Militare dell'A.C.I.S.M.O.M., dal Gruppo Bari del C.I.S.O.M., dall'Associazione di Clownterapia Vivere a Colori OdV di Modugno e da tantissimi sponsor. I partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere esperienze emozionanti sulle auto messe a disposizione dalla Polizia di Stato e da club prestigiosi come Porsche e Ferrari Italia. Non sono mancate, inoltre, sessioni educative sulla sicurezza stradale, grazie alla collaborazione con l'ACI Bari-Bat.“Siamo contentissimi di essere riusciti ad organizzare una giornata come questa - hanno commentato il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri e il direttore Maria Grazia De Renzo. Lo sport automobilistico ha regalato momenti unici a questi bambini e alle loro famiglie. Ringraziamo Ivan Pezzolla, gestore dell’autodromo di Binetto. È doveroso un grazie particolare alla Polizia di Stato che, oltre ad aver messo a disposizione i propri mezzi, farà volare un elicottero nel corso dell’evento. Noi dal canto nostro con le iniziative organizzate nel corso di tutto l’anno ribadiamo l’importanza di stringere un patto di fiducia con la nostra comunità attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e anche attraverso iniziative volte a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno”. “Questa è stata un’occasione unica per la polizia di stato – ha detto Davide Corazzini, dirigente “Volanti” della Questura di Bari. Un’occasione che ci offre la possibilità di essere tra la gente e di raccontare attraverso le nostre vetture e le nostre specialità quello che facciamo ogni giorno e quanto la polizia sia vicina al disagio e alle problematiche che affliggono purtroppo la nostra società. Ecco perché abbiamo accolto con grande entusiasmo questo invito”."Come associazione di promozione sociale impegnata nel supporto alle famiglie con bambini e ragazzi con disabilità – ha aggiunto Vito Antonio Spadavecchia, presidente dall'associazione Il Mito di Efesto APS - siamo orgogliosi di essere stati parte attiva della prima edizione di ‘Operazione Felicità’. Da sempre, una delle nostre missioni principali è quella di promuovere e sensibilizzare istituzioni e cittadini al tema della disabilità, e, grazie alla nostra esperienza e al continuo lavoro sul territorio, questa è ormai diventata una nostra specialità. L'evento vede al nostro fianco un partner ormai consolidato, l'Automobile Club Bari-Bat, con cui abbiamo già promosso e realizzato diversi progetti e iniziative. La missione di "Operazione Felicità" è semplice e potente: dedicare una giornata di puro divertimento, inclusione sociale e felicità a bambini, ragazzi e famiglie che convivono con la disabilità. E oggi, grazie alla collaborazione di tutti, tutto questo è stato possibile”.