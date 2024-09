Rinviato il concerto 'Summer Soul Vibes' con Patty Lomuscio a Bisceglie

BISCEGLIE - Il concerto "Summer Soul Vibes" con Patty Lomuscio, inizialmente in programma per domani sera, 13 settembre, presso La Conchiglia di Bisceglie, è stato rinviato a causa delle avverse previsioni meteo. L'evento, che avrebbe dovuto animare la serata con le performance della talentuosa artista, dovrà essere riprogrammato per garantire la sicurezza e il comfort del pubblico e degli artisti.

La decisione di rinviare il concerto è stata presa in seguito alle previsioni che annunciano condizioni climatiche sfavorevoli per la serata. Gli organizzatori stanno lavorando per trovare una nuova data e garantire che l'atteso evento si svolga in condizioni ottimali.

Per aggiornamenti sulla nuova data del concerto e ulteriori informazioni, si invita il pubblico a seguire i canali ufficiali di La Conchiglia e della produzione dell'evento. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data, ma è consigliabile verificare eventuali dettagli o cambiamenti con gli organizzatori.

Si scusa per il disagio e si ringrazia il pubblico per la comprensione e il supporto.