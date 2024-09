Serie C: Altamura cade ancora, Cerignola in vetta

FRANCESCO LOIACONO - Quarta sconfitta consecutiva per l’Altamura, che perde 0-2 contro il Benevento al “San Nicola” nella quarta giornata del girone C di Serie C. Le reti decisive per il successo del Benevento arrivano nel secondo tempo: al 44' Berra segna di testa su cross di Prisco, e al 97' Lanini chiude la partita con un tocco rasoterra di destro. Questa è la seconda sconfitta interna per l'Altamura, dopo lo 0-2 contro il Foggia nella seconda giornata.

Vittoria in rimonta per il Cerignola, che supera 3-1 il Giugliano al "Monterisi". Nel primo tempo, al 22', il Giugliano passa in vantaggio con un sinistro da fuori area di Njambe. Nel secondo tempo, al 10', il Cerignola trova il pareggio con Salvemini, che segna con una splendida girata al volo. Al 22', Jallow porta i padroni di casa sul 2-1 con un sinistro preciso, mentre al 36', Tascone chiude i conti con un potente destro dal limite dell'area.

Grazie a questa terza vittoria in campionato, il Cerignola balza al primo posto in classifica con 10 punti.