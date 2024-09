Sicurezza per medici e infermieri: riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

BARI - Oggi, lunedì 2 settembre, alle ore 16:30, il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere e verificare la situazione relativa alla sicurezza del personale sanitario. All’incontro, oltre al Prefetto, parteciperanno il Sindaco di Bari, le Forze di Polizia, i Direttori Generali del Policlinico e della A.S.L. di Bari, e i Presidenti dell’Ordine dei Medici e degli Infermieri.

L'obiettivo della riunione è valutare possibili azioni e strategie per migliorare la protezione del personale medico e infermieristico, alla luce delle crescenti preoccupazioni riguardanti episodi di violenza e minacce contro il personale sanitario. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per rafforzare le misure di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie della provincia e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti gli operatori del settore.