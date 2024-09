Supercar Owners Circle: celebrazioni per il decimo anniversario a Borgo Egnazia

(ph_Supercar Owners Circle)

SAVELLETRI DI FASANO - Dal 12 al 15 settembre 2024, la Puglia sarà lo scenario delle celebrazioni per il decimo anniversario del Supercar Owners Circle (SOC), l’esclusiva community internazionale dedicata agli amanti di supercar, hypercar e auto classiche. Dopo il successo dell’evento inaugurale in Svizzera, 60 equipaggi provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Borgo Egnazia per un’esperienza unica, che unirà l’eleganza di un concorso d’auto all'adrenalina di un rally su percorsi suggestivi.

Tra le auto presenti, veri gioielli come la Bugatti Chiron Pur Sport, la Mercedes-AMG Project One, la Ferrari LaFerrari e le esclusive Koenigsegg Jesko Absolut e Jesko Attack. Non mancheranno modelli iconici come la Ferrari F40 e la Ferrari F50. Saranno presenti personalità di spicco come il pilota Nick Heidfeld e lo youtuber Shmee 150, oltre a noti designer e imprenditori.

Lotus, main partner dell’evento, presenterà una selezione di hypercar, tra cui le elettriche Evija e altri modelli, accompagnati dagli interni raffinati in Alcantara, official lifestyle partner dell’evento.

L’evento offrirà un itinerario di oltre 500 km attraverso i paesaggi pugliesi e luoghi storici come Alberobello e Matera, concludendosi con una cena di gala presso Cala Masciola, per celebrare il fascino e l'eleganza della Puglia.