Sparatoria al Bahia Beach di Molfetta: Antonella Lopez vittima di una spedizione punitiva

BARI - Antonella Lopez, la 19enne originaria del quartiere San Girolamo di Bari, sarebbe stata l'obiettivo di una spedizione punitiva insieme al suo fidanzato, nella discoteca Bahia Beach di Molfetta, la notte della tragedia in cui la giovane ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la situazione sarebbe degenerata in una violenta sparatoria, culminata con l'omicidio di Antonella.Le indagini, ancora in corso, stanno cercando di far luce sui motivi dietro l'attacco, interrogando i presenti e chi ha assistito all'episodio. Insieme alla ragazza, altre persone sono rimaste coinvolte nella sparatoria. Tra i tre feriti vi è Eugenio Palermiti, figlio di Gianni Palermiti e nipote omonimo di Eugenio Palermiti, storico boss del quartiere Japigia, arrestato lo scorso febbraio. Gli altri due feriti sono un giovane colpito al braccio e un terzo ferito in volto.Tutti i feriti sono attualmente ricoverati presso il Policlinico di Bari. Le forze dell'ordine proseguono nelle indagini, cercando di chiarire la dinamica esatta dell'attacco e i motivi dietro la spedizione punitiva.