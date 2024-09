Omicidio Molfetta: Picaro, 'Le nostre città non siano scenari per bande criminali'

MOLFETTA - L'onorevole Michele Picaro (ECR - FdI) ha espresso la sua forte preoccupazione per la crescente violenza nei luoghi di intrattenimento, dopo la tragica morte di Antonella Lopez, 19enne uccisa durante una sparatoria in una discoteca a Molfetta.

"La sicurezza dei nostri giovani è gravemente a rischio anche nei luoghi di svago", ha dichiarato Picaro. "L'episodio di Molfetta è l'ennesima conferma che le nostre città non possono diventare teatri di scontri tra bande criminali. Non è accettabile che un genitore non abbia la certezza che i propri figli possano uscire per divertirsi e tornare a casa sani e salvi".

Picaro ha sottolineato la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato per prevenire che luoghi di intrattenimento si trasformino in "campi di battaglia". "Serve una presenza forte delle forze dell'ordine e il rafforzamento delle misure di sicurezza", ha concluso, esprimendo solidarietà alla comunità di Molfetta e il suo impegno per garantire maggiore sicurezza ai giovani.