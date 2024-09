Tennis: Travaglia avanza al secondo turno del torneo di Sibiu, eliminato Jacopo Berrettini

- Stefano Travaglia ha superato con sicurezza il primo turno del torneo sulla terra battuta di Sibiu, in Romania, vincendo con un netto 6-2 6-2 contro lo sloveno Filip Jeff Planinsek. Nel primo set, l'italiano ha saputo sfruttare al meglio i pallonetti per mettere in difficoltà l’avversario, mentre nel secondo set ha dominato grazie a un servizio preciso, che gli ha permesso di chiudere il match senza particolari problemi. Con questa vittoria, Travaglia si qualifica per il secondo turno del torneo.

Nel resto della giornata, il francese Arthur Gea ha battuto l’olandese Jelle Sels con il punteggio di 6-4 6-2. Il tedesco Rudolf Molleker ha vinto contro il francese Stefan Palosi con un doppio 6-4 6-2, mentre il rumeno Cezar Cretu ha avuto la meglio sullo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, concludendo l'incontro 6-4 7-6.

Anche il canadese Liam Draxl ha conquistato il secondo turno, rimontando contro il francese Corentin Denolly con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Invece, Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo, è stato eliminato dal tedesco Christoph Negritu con un secco 6-1 6-4. Stessa sorte per Francesco Maestrelli, sconfitto dallo spagnolo Pol Martin Tiffon con un punteggio di 6-4 6-3.

Infine, lo spagnolo Miguel Damas ha prevalso in un incontro combattuto contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov, vincendo 2-6 7-6 7-5.