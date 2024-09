Monopoli in emergenza: Claudio Cristallo squalificato e infortunati per la prossima sfida

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista del Monopoli, Claudio Cristallo, è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione ricevuta durante la partita contro la Juventus Next Gen. L’espulsione è avvenuta al 32’ del secondo tempo, quando Cristallo ha colpito con un calcio il giocatore Semedo. La squalifica lo costringerà a saltare le prossime due partite: sabato 21 settembre alle 20:45 contro la Cavese al “Simonetta Lamberti” e giovedì 26 settembre alle 20:45 contro il Benevento al “Veneziani”.

Cristallo sarà sostituito in campo da Battocchio. Oltre alla squalifica di Cristallo, l’allenatore del Monopoli, Alberto Colombo, dovrà affrontare altre assenze significative. Yeboah, infatti, sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica, mentre Ferrini, Bizzotto e Cascella sono infortunati.

Questa serie di assenze metterà il Monopoli in grande emergenza per la trasferta a Cava dei Tirreni. Nonostante le difficoltà, la squadra cercherà di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione ai play off.