Tentata evasione dal Carcere Minorile di Bari: quattro giovani detenuti scoperti mentre cercavano di fuggire

BARI - Sabato pomeriggio, quattro giovani detenuti del carcere minorile di Bari, tutti originari della provincia di Foggia, hanno tentato di evadere dalla struttura attraverso un foro scavato nel muro.

I detenuti, per portare avanti il loro piano, hanno utilizzato pezzi di legno staccati da un mobile all’interno della cella per creare un'apertura nel muro, nel tentativo di lasciare la struttura. Tuttavia, l’evasione è stata sventata grazie all’intervento di un agente penitenziario in servizio, che, insospettito dai rumori provenienti dall'area detentiva, è intervenuto prontamente.

La tentata fuga, avvenuta nel pomeriggio, ha messo in luce le difficili condizioni all’interno del carcere minorile, evidenziando le criticità in termini di sorveglianza e sicurezza. Grazie all'attenzione e alla tempestività dell’agente, l’evasione è stata impedita e i giovani sono stati fermati prima di riuscire a completare il loro piano.