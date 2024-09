Tragedia a Fasano: 17enne muore in incidente stradale, ferito un coetaneo

FASANO - Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Fasano, in provincia di Brindisi, la scorsa notte. Un 17enne ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra uno scooter e una Smart nel centro cittadino. La vittima era il passeggero dello scooter, guidato da un suo coetaneo. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Il giovane, subito trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente dello scooter, anch'egli 17enne, è stato trasferito nello stesso ospedale in codice rosso e versa in gravi condizioni.

La donna alla guida della Smart, una 46enne residente a Fasano, è rimasta illesa fisicamente, ma si trova in stato di choc a seguito dell'incidente.