L’Isola di San Pietro è hawaiana con “Swing on Island''

Torna “Swing on Island” sull’Isola di San Pietro, l’esclusivo evento che, da un’idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, conclude alla grande la straordinaria estate dell’Associazione Be Swing!

Sarà una giornata all’insegna della musica, della convivialità e del Lindy Hop, lo scatenato ballo del sorriso americano, un’esperienza unica che, dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno vedrà l’Isola di San Pietro magicamente trasformata in una spiaggia hawaiana degli anni Cinquanta!

Tantissime persone, con in testa e al collo fiori variopinti, si scateneranno ballando la musica che ha rappresentato la colonna sonora degli USA tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

Per partecipare a questo evento unico nel suo genere, infatti, giungeranno a Taranto ballerini e appassionati: se da sempre gli “Hawaiian Swing Party” sono organizzati nei festival a tema di tutto il mondo, in Europa questo è il primo swing party hawaiano interamente organizzato su una spiaggia, e per di più su un’isola raggiungibile solo con una motonave!

“Swing on Island” si terrà domenica 8 settembre: la partenza è alle ore 10.30 da Piazzale Democrate con una motonave di Kyma Mobilità con cui i partecipanti raggiungeranno l’Isola di San Pietro. Appena sbarcati gli sarà prima offerto un aperitivo di benvenuto, e poi riceveranno sdraio e assistenza dal personale della Marina Militare che gestisce lo stabilimento, con un meraviglioso mare cristallino e tutti i comfort, tra cui area ristoro con pizzeria, docce e area giochi per i più piccoli. Inizierà così il DJset rigorosamente vintage di Misspia Dj, Nick Lametta e Mc The Beachcomber, fino alle ore 20,30 quando è previsto il ritorno a Taranto con la motonave.

“Swing on Island” è organizzato dall’Associazione Be Swing, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità; l’evento gode del sostegno di Windor Infissi Taranto che, azienda leader che opera da trenta anni sul territorio, per diffondere i suoi valori nel 2024 ha scelto di sostenere tutte le attività dell’Associazione Be Swing dall’elevato contenuto artistico e culturale, in primis il Taranto Swing Festival riconosciuto a livello internazionale, per contribuire allo sviluppo della comunità; la manifestazione è sostenuta anche da aemmea.it e Ancona Gomme.

Il biglietto (https://form.jotform.com/242341174624350) per “Swing on Island”,domenica 8 settembre, costa € 35,00 e comprende il viaggio A/R in motonave, sdraio e ombrellone in spiaggia, free drink e aperitivo (info 3335030498 - info@beswing.it).