Tragedia a Mottola: anziano investito da un autobus, muore in ospedale

TARANTO - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mottola, in provincia di Taranto, dove un uomo di 82 anni, Angelo Trisolini, ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus della linea extraurbana.Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava attraversando via Marco Polo quando è stato travolto dal mezzo. Subito soccorso dal personale del 118, Trisolini è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è purtroppo deceduto poco dopo l'arrivo.La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Mottola, che stanno conducendo le indagini per chiarire le responsabilità. Anche i carabinieri sono intervenuti sul posto per supportare i rilievi. La posizione del conducente dell'autobus è attualmente sotto esame.Il corpo dell'82enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.