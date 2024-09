Tragedia sfiorata al luna park di Bitetto: deraglia carrozza del trenino per bimbi, nessun ferito

BITETTO - Paura ieri sera al luna park di Bitetto, durante i festeggiamenti per la Madonna Addolorata, dove una carrozza del trenino per bambini è deragliata. L'incidente ha creato momenti di panico tra i presenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli uomini della protezione civile di Bitetto, che hanno aiutato i bambini a scendere in sicurezza dalla giostra. Grazie al loro intervento tempestivo e all'assenza di danni gravi, la tragedia è stata evitata.