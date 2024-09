Tragico incidente sulla provinciale 215: perde la vita il 46enne Leonardo Esposito

GALLIPOLI - Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale 215, nel tratto che collega Gallipoli a Mancaversa, causando la morte del 46enne Leonardo Esposito. L’uomo era in sella alla sua moto quando, all'altezza dell'uscita del parco di Punta Pizzo, si è scontrato con un’auto. L'impatto è stato violento e Leonardo Esposito è stato sbalzato dalla sella della sua moto, riportando ferite gravissime.

Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, ma nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, per lui non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’incidente sono risultate fatali.

La polizia locale di Gallipoli ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni precise sulle cause che hanno portato al tragico incidente, ma si stanno valutando le condizioni della strada e la velocità dei veicoli coinvolti.

La comunità locale è scossa dalla notizia, mentre parenti e amici piangono la perdita di Leonardo Esposito, ricordato come una persona stimata e appassionata delle due ruote.