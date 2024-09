Tragedia a Brindisi: Mirko Conserva, 20 anni, perde la vita in un incidente stradale

BRINDISI - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra le strade del rione Sant’Elia di Brindisi, provocando la morte del giovane Mirko Conserva, 20 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 3:30, quando il ragazzo, alla guida del suo scooter T Max, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Fani, finendo contro il cordolo che delimita la carreggiata.



L’impatto è stato fatale per il giovane. Alcuni automobilisti di passaggio, notando la gravità della situazione, hanno subito richiesto l'intervento dei soccorsi. Nonostante l'arrivo tempestivo del personale sanitario, tutti i tentativi di rianimare Mirko Conserva sono risultati vani.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che ora stanno conducendo un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del mezzo, ma tra le ipotesi vi sono possibili fattori legati all’alta velocità o a condizioni della strada.



La comunità di Brindisi è sconvolta dalla notizia, che getta un’ombra di dolore su una famiglia e su chi conosceva il giovane, descritto da molti come una persona solare e piena di vita.