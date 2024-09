Trasporti e Infrastrutture in Salento: l'Assessore Ciliento all'incontro con il Sottosegretario Ferrante a Castrignano del Capo

BARI - Questa mattina, l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato a un importante incontro a Castrignano del Capo, promosso dall’on. Andrea Caroppo, con la presenza del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, on. Tullio Ferrante. L'incontro, cui hanno preso parte il sindaco Francesco Petracca, la vicesindaca Valeria Ferraro, Vincenzo Marzi, responsabile della Struttura Anas Puglia e commissario per la SS 275, e Roberto Pagone, commissario per il raccordo ferroviario dell’Aeroporto del Salento, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali e di stakeholder del settore.

Durante l’incontro, l’assessore Ciliento ha espresso soddisfazione per i recenti sviluppi della **SS 275 Maglie-Leuca**, un'infrastruttura attesa da oltre vent'anni. “In soli due mesi abbiamo trasformato un progetto teorico in un'opera concreta, grazie alla collaborazione tra Anas e il MIT”, ha affermato. Dopo la consegna dei lavori del primo stralcio, l'assessore ha confermato l'avanzamento delle procedure per l'appalto degli ulteriori stralci e la convocazione della conferenza di servizi per il secondo lotto. La realizzazione di queste infrastrutture rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità e l'accessibilità del Salento, riducendo le disuguaglianze territoriali che limitano lo sviluppo del Sud Italia.

La Regione Puglia, ha ricordato Ciliento, sta investendo notevoli risorse nel **potenziamento dei trasporti** su gomma e ferro, nel miglioramento della sicurezza ferroviaria e nell’ammodernamento delle stazioni. Tra le iniziative in corso, grande importanza riveste la promozione della **mobilità sostenibile** con l'espansione della rete ciclabile e l'adozione di soluzioni innovative come la trazione a idrogeno. Si sta inoltre investendo nei **collegamenti di ultimo miglio** verso porti e aeroporti, settori chiave per la crescita economica della regione.

Uno dei progetti più rilevanti in questa direzione è il **collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi**, gestito da RFI. Questa nuova infrastruttura, che include la stazione Brindisi Aeroporto e nuovi collegamenti verso le principali località del Salento, rappresenterà un salto di qualità per il territorio, facilitando l’accesso a tutta la regione. Inoltre, interventi sull’alta velocità Bari-Napoli e la velocizzazione della rete Adriatica, pur non interessando direttamente il Salento, miglioreranno i collegamenti nazionali per i residenti della zona.

L'assessore Ciliento ha concluso il suo intervento sottolineando l'importanza della **collaborazione tra le istituzioni** per garantire opportunità di sviluppo rispettose dell’ambiente e delle esigenze delle comunità locali. “Il Salento, insieme all’intera Puglia, può beneficiare di infrastrutture moderne, grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti”.