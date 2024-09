Trasporti, è partito il progetto Interreg MaaSolutions: soluzioni digitali per una mobilità urbana sostenibile

BARI - Si è tenuto mercoledì, 18 settembre 2024, presso la sede della Regione Puglia, il kick-off meeting del progetto europeo MaaSolutions - Digital Solutions for Sustainable Urban Mobility, che ha segnato l'avvio ufficiale delle attività. Il progetto è cofinanziato dal Programma Interreg Europe 2021-2027, con un budget totale di 1.691.772,00 €, e si propone di affrontare le sfide della mobilità urbana sostenibile attraverso soluzioni digitali innovative e la promozione di strategie come la Mobility as a Service (MaaS).La Regione Puglia–Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ricopre il ruolo di Lead Partner, coordinando una rete di partner internazionali composta da enti locali e regionali di diversi Paesi europei: l'Associazione di Sviluppo Intercomunale dell'Area Metropolitana di Baia Mare (Romania), la Città di Geel (Belgio), l'Amministrazione Municipale della Città di Liepāja (Lettonia), l'Ufficio Governativo della Contea di Vas (Ungheria), l'Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Germania), l'Università dell'Egeo (Grecia, Advisory Partner), il Comune di Schouwen-Duiveland (Paesi Bassi) e la Città di Leskovac (Serbia, Discovery Partner).Il progetto MaaSolutions intende migliorare la governance della trasformazione della mobilità urbana, un processo sempre più complesso e orientato verso l'intermodalità e la sostenibilità. Attraverso strategie innovative come la MaaS, si punta a semplificare l'accesso a diverse opzioni di trasporto, incoraggiando così forme di mobilità più sostenibili e riducendo l'impatto negativo del traffico automobilistico.Durante l’incontro, i partner hanno avuto l'opportunità di conoscersi di persona e di confrontarsi sullo stato di avanzamento delle attività progettuali. L'obiettivo è stato quello di rafforzare la collaborazione e tracciare un percorso comune per l'implementazione delle attività future, in particolare attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche. Inoltre, i partecipanti hanno discusso le modalità con cui le autorità locali e regionali potranno implementare strumenti digitali per migliorare la qualità dei sistemi di trasporto e agevolare la diffusione della MaaS.“L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per le autorità locali e regionali coinvolte di scambiare esperienze, analizzare congiuntamente i problemi legati alla mobilità e identificare soluzioni innovative, migliorando così la digitalizzazione e l'efficienza dei sistemi di trasporto urbano – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Il progetto MaaSolutions si propone di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull'importanza di un approccio integrato alla mobilità, ma soprattutto di promuovere un cambiamento culturale verso modelli di trasporto più ecologici e inclusivi.”Per ulteriori informazioni sul progetto MaaSolutions e sulle attività future, si può visitare il sito ufficiale al seguente link https://www.interregeurope.eu/maasolutions