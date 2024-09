US Open: Jannik Sinner vola ai quarti battendo Tommy Paul in tre set

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli US Open 2024 dopo aver superato l'americano Tommy Paul, numero 14 del ranking mondiale, con un netto **7-6, 7-6, 6-1**. L’incontro, durato **due ore e 42 minuti**, ha visto l’azzurro meno preciso e mobile del solito nei primi due set, dove ha dovuto affrontare due tie-break combattuti.Nonostante qualche incertezza iniziale, Sinner ha mostrato grande solidità mentale, riuscendo a portare a casa entrambi i tie-break. Nel terzo set, l’italiano ha trovato il suo ritmo migliore, conquistando subito il break e chiudendo rapidamente la partita.Ora Sinner si prepara ad affrontare il russo **Daniil Medvedev**, un avversario di alto livello, nel prossimo turno di questi **US Open**.Tra le donne negli ottavi di finale Jasmine Paolini è stata eliminata 6-3 6-3 dalla ceca Karolina Muchova. Nel primo set la toscana ha resistito bene con il rovescio, ma la ceca è riuscita a prevalere con un servizio molto preciso.Nel secondo set l’ italiana si è portata in vantaggio 3-2 con le demivolèe, la Muchova ha raggiunto il 3-3 con i pallonetti e si è aggiudicata il match con i passanti incrociati. La cinese Zheng Qinwen ha battuto 7-6 4-6 6-2 la croata Donna Vekic. L’ americana Jessica Pegula ha vinto 6-3 6-3 contro la russa Diane Shnaider. La polacca Iga Swiatek ha superato 6-4 6-1 la russa Ljudmila Samsonova.