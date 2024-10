Abi Puglia, incontro su questione ex Ilva – imprese indotto: 'Collaborazione con istituzioni e rappresentanze di impresa per sbocco positivo'

BARI - “Si continua a collaborare con le Istituzioni locali e le rappresentanze di impresa per uno sbocco positivo della questione ex Ilva e le imprese dell’indotto. In particolare, nei limiti del nostro ruolo che non può entrare nel merito dei rapporti tra singole banche e aziende, ci occupiamo di informare i soggetti interessati sugli strumenti messi in campo dal Governo per affrontare la crisi. Le banche si sono inoltre attivate per fornire il massimo supporto alle imprese in difficoltà, anche attraverso specifiche iniziative”. È quanto ha dichiarato Antonio Agnello, Presidente della Commissione Regionale Abi Puglia, in merito all’incontro oggi a Bari con la Regione Puglia, i commissari di Acciaierie d’Italia, Confindustria, Confapi e Aigi.Nello specifico, resta sul tavolo il lavoro congiunto con Puglia Sviluppo – società finanziaria della Regione Puglia – per la ricognizione dei dati necessari delle aziende coinvolte, in attesa delle modalità di erogazione dei ristori da parte della Regione.Con l’occasione, Agnello ha evidenziato “la necessità di confermare l’attuale operatività del Fondo di Garanzia per le Pmi, dopo il periodo di sperimentazione della riforma del DL ‘Anticipi’ realizzatasi nel corso di quest'anno”.I numeri indicano la fondamentale importanza di questo strumento giacché in Puglia, tra gennaio e giugno 2024, ha garantito oltre 1,2 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per 6.266 operazioni accolte.