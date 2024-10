Taranto, Appalto Multiservizi: prorogati i contratti fino a dicembre 2024

TARANTO - Si registra un primo, importante risultato nella vertenza relativa al personale dell’appalto Multiservizi. Nella mattinata odierna, gli assessori Marcello Murgia e Cosimo Ciraci, insieme al consigliere Giuseppe Fiusco, hanno incontrato a Palazzo di Città le organizzazioni sindacali e alcuni lavoratori che hanno manifestato in piazza Municipio. Durante l’incontro, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, hanno confermato che sono in corso discussioni per trovare la migliore soluzione per tutte le parti coinvolte.Uno dei risultati principali dell’incontro è la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei contratti per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Fruibilità degli Spazi Urbani” e dei “Servizi Generali per la Funzionalità degli Immobili Comunali”. Questo provvedimento permette al Comune di evitare l’imminente interruzione dei rapporti di lavoro, prevista per la fine di ottobre, per una vasta platea di operatori. Inoltre, la proroga stabilisce le basi per un metodo meritocratico che allinei i lavoratori dei cosiddetti Lotto 1 e Lotto 2, favorendo un ambiente di lavoro proficuo e sereno in vista del già convocato “Tavolo di crisi” presso il Prefetto.Nel corso dell’incontro, gli assessori hanno ascoltato le osservazioni e le esigenze espresse dai sindacati, ribadendo più volte che, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la proroga temporanea dei contratti rappresenta attualmente l’unica soluzione possibile, date le attuali disponibilità economiche del Comune.La situazione evidenzia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel cercare di mantenere stabilità per i lavoratori e nel garantire la continuità dei servizi essenziali per la comunità. Il dialogo con i sindacati e la disponibilità a trovare soluzioni condivise rappresentano segnali positivi in un contesto di crescente attenzione alle problematiche occupazionali e alle esigenze del personale coinvolto nell’appalto.