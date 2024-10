“Accanto a famiglie e minori”, confronto in Fiera sul futuro delle politiche per la famiglia

BARI - Oltre 800 presenti hanno partecipato a “ACCANTO A FAMIGLIE E MINORI - Sguardi Integrati per Cogliere il Disagio e Ripartire dalla Prevenzione”, l’evento sociale più importante dell’anno, promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, per Sindaci, Presidenti di ATS, Dirigenti, Assessori alle Politiche Sociali, Assistenti Sociali, educatori, psicologi, Servizi Sociali, Servizi per l’infanzia, i minori e le famiglie, Organi Giudiziari, Dirigenti e operatori della scuola Stakeholder.Il convegno è stato dedicato ad alcuni aspetti di forte impatto e innovatività per il Welfare, non solo regionale, e attraverso le due sessioni delineate, sono state analizzate diverse tematiche tra cui quella della costruzione del benessere di bambini e adolescenti.Sono stati presentati gli strumenti a disposizione o in costruzione per monitorare e valutare le politiche attuate e sono state ascoltate alcune testimonianze positive in chiave di empowerment adolescenziale.Sono intervenuti l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, il garante regionale per i diritti dei minori Ludovico Abbaticchio, il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, il dirigente tecnico coordinatore USR Puglia Francesco Forliano, la presidente del Consiglio dell’Ordine regionale degli assistenti sociali Milena Matera.Hanno partecipato, inoltre, Leonardo Mendolicchio – Psichiatra, psicoanalista, responsabile disturbi alimentari presso l'Istituto Auxologico; Fabio Mancini – Modello, scrittore, ambasciatore italiano per le politiche giovanili nell'European Young Leaders; Maria Grazia Foschino - Psicologa, psicoterapeuta, referente del gruppo di lavoro per il coordinamento e la supervisione della Rete Regionale dei Servizi; Paola Milani - Professoressa ordinaria di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie, Università di Padova; Valeria Montaruli - Presidente per il Tribunale per i minorenni di Bari; Giuseppe Aversa - consulente sociale, portavoce Comitato minori abbandonati dallo Stato al Forteto; Luca Cicinelli - responsabile ufficio procedimenti e socioeconomia, InnovaPuglia spa; Roberto Baldascino - account executive public sector and Healthcare, DXC Technology; Marco Benvenuto - ricercatore universitario dipartimento Scienze dell’Economia, Università del Salento; Manuela Zaltieri - presidente CROAS Lombardia; Maria Chiara Briani - presidente CROAS Emilia Romagna; Davide Sironi - dirigente struttura sistemi interventi e unità di Offerta Sociale Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia; Renato Sampogna - direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Corvo - esperto in valutazione di impatto, ricercatore universitario dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Università degli studi di Milano Bicocca; Caterina Binetti - dirigente sezione Inclusione Sociale Attiva dipartimento Welfare Regione Puglia e Laura Liddo - dirigente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidarietà dipartimento Welfare Regione Puglia.“Avere temi così importanti al centro di questa Fiera sta ad indicare quanto la politica abbia un'attenzione particolare nei confronti dei minori, delle famiglie, del Welfare, che ha il compito di custodire e tutelare i diritti dei più piccoli e dei più fragili. Credo che questo significhi avere a cuore il futuro dei bambini, che è il futuro della nostra terra, per aiutarli a coltivare i loro sogni. Tocca a noi essere capaci di abbattere qualsiasi barriera e tutelarli nella maniera più giusta” - chiosa l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento.“La giornata di oggi mette insieme istituzioni ed esperti che a diverso titolo vengono in contatto con minori e adolescenti nell’ambito della propria attività lavorativa. Questo ha dato la possibilità di scambiarsi idee e proposte, nell’intento di potenziare i servizi e gli interventi che oggi la Regione Puglia pone in essere sul territorio con l’obiettivo di contrastare le povertà educative e prevenire il disagio minorile. Dalle conclusioni di questa giornata si gettano le basi per le attività future che il dipartimento Welfare intende porre in essere per il rafforzamento delle politiche regionali sul tema. Grazie al confronto odierno si è peraltro concordato di avviare un tavolo di lavoro tra il Dipartimento Welfare, l’Ordine degli assistenti sociali e i Tribunali per i minori pugliesi" - dichiara la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano.“Le fragilità genitoriale e dei minori sono ormai sovraesposte sul piano non solo massmediatico ma anche sui temi del vissuto sociale. C'è una formazione che deve essere ripresa dal mondo dei genitori, il minore ha necessità di avere certezze nell'ambito della sua crescita. In questo sistema di fragilità penso che le istituzioni debbano riappropriarsi di un percorso nuovo di programmazione, di integrazione sociosanitaria e educativa attraverso il mondo della scuola, della famiglia e quello sanitario. Bisogna dare vita a un progetto innovativo che ha al centro la politica della crescita sana, dello star bene del minore ma anche della famiglia” - afferma il garante regionale per i diritti dei minori, Ludovico Abbaticchio.“Si è parlato soprattutto delle vulnerabilità che riguardano i minori, in particolare quelli con disabilità, che vivono una condizione di vulnerabilità maggiore rispetto ad altri. Questo convegno è destinato a dare risposte in tal senso, perché mette al centro l’interistituzionalità, come ci chiede l'Unione Europea. Per la protezione dei minori è importantissimo riuscire a mettere insieme gli attori e fare in modo che dialoghino e sinergicamente portino avanti delle azioni utili ad aiutare e a proteggere soprattutto chi è più vulnerabile" - prosegue il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.