Acquaviva, anziana scomparsa ritrovata e soccorsa dai Carabinieri sulla provinciale

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Un’anziana signora di 84 anni è stata soccorsa questa mattina dai Carabinieri sulla strada provinciale 75, che collega Acquaviva e Casamassima, dopo essere stata trovata in stato confusionale. La donna era scomparsa da alcune ore, e la sua assenza era stata segnalata dai familiari preoccupati.Secondo quanto ricostruito, l’anziana era uscita di casa per portare fuori il cane, ma ha perso l’orientamento e la memoria, ritrovandosi lontano dall’abitazione senza possibilità di orientarsi. A trovarla è stata una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Acquaviva, impegnata in un servizio di pattugliamento mattutino dalle 8 alle 14.Dopo aver ricevuto assistenza dai militari, che si sono assicurati delle sue condizioni di salute, la donna è stata riportata a casa dove è stata accolta con grande sollievo dai propri cari. Fortunatamente, questa vicenda si è conclusa con un lieto fine.